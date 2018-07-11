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今日 14:14 中國財經

中證監:押股融資業務平倉風險有限

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中國證監會上市公司監管部與中國上市公司協會日前共同舉辦研修班，以「一帶一路」倡議為主題。

內地媒體報道，上市公司監管部領導介紹了上市公司監管工作思路，同時結合當前二級市場形勢，呼籲大家理性看待股票質押風險。

中國上市公司協會副會長李小雪指出，近期股市波動，股票質押風險被誇大。滬深交易所統計數據表明，股票質押融資業務風險總體可控，實際平倉風險有限。呼籲上市公司特別是大股東，珍惜資本市場發展的良好局面，齊心協力，在維護市場穩定發展方面發揮更加積極的作用。

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