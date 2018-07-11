中國財經

人行副行長、中國外滙管理局局長潘功勝表示，中國企業避險意識亟待加強，要善於利用套期保值的工具。

第一財經引述潘功勝在論壇上發言稱，人民幣資本項目的開放，目前存在着可兌換程度較低、便利性不高和交易環節約束較多等問題，要從完善優化合格機構投資者制度等四個方面，推進部署人民幣資本項目開放。

他表示，這四個方面分別是推動金融市場雙向開放，增加金融市場產品供給；完善優化合格機構投資者制度；完善互聯互通機制，擴大產品覆蓋範圍；支持金融機構參與國際金融市場。