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今日 10:43 中國財經

A股早段跌逾1% 煤炭石油股挫2%

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A股早段跌幅略收窄至挫逾1%。

上證指數現報2792點，挫35點或1.24%，最低見2758點，挫68點或2.43%，成交634.22億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9081點，挫123點或1.34%，低見8936點，挫268點或2.92%，成交907.39億元。

滬深300指數報3424點，挫42點或1.24%；創業板指數報1575點，挫17點或1.12%。

各板塊幾乎全線走軟，煤炭、石油、房地產股挫逾2%；鋼鐵、金融、電力、化工、水泥、有色金屬股挫逾1%；半新股則漲逾1%。

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