中國財經

商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育表示，中方的貿易反制的代價是可以承受的，而且如果利用得好，也可能成為某些相關高端產品國產化的契機。

梅新育發表文章指出，美國挑起貿易戰，中國反制，要承受的最大直接衝擊在於對美出口增負。中方報復反制，對部分進口美國商品加徵關稅，也有可能給中方的下游廠商、消費者帶來一些負擔。但縱覽中國經濟、產業、貿易全域，有一些基本特徵，決定了中國能夠較好承受貿易反制的代價。

其中，中國已是製造業第一大國，是中國競爭力的重要源泉，也是應對外部強加貿易戰底氣的最大來源。中國不害怕美國在貿易戰中的極端措施，因為那只會導致美國自己國內市場供應大面積斷絕；也不擔心對美貿易報復會過多抬高國內製成品價格，反可將其作為進口替代、推進國產化、或發展出口導向先進製造業的契機。

此外，中國從美國進口的大宗貨物在中國市場佔有率不是很高，多數是初級產品，可替代性較強。這決定了中國的對等報復對相關貨物供給的影響相對較小，相應地對相關生產、就業的影響也較小。

梅新育又稱，在制定報復反制措施時，中方已經考慮了潛在負面影響，制定了補救措施，包括用國產和從其他國家的進口替代。從美國進口額和市場佔比較高、替代難度較大的商品，例如大豆，中方已加緊擴大國內大豆種植面積，同時對一系列國家大豆進口實施零關稅。至於有望成為國內進口替代契機的產品，如汽車產品，中國已大幅度放寬外資政策，包括取消了在華合資汽車企業股比上限。