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今日 10:23 中國財經

馬駿:中國採措施減美徵稅負面影響

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美國公布新一輪擬對中國總值2000億美元商品加徵10%關稅清單。

人民銀行貨幣政策委員會委員兼清華大學金融與發展研究中心主任馬駿表示，中國有關方面正深入研究貿易戰對中國相關企業和行業的影響，會考慮採取相應措施減少其負面衝擊。

他指出，美國最後是否徵稅、對哪些產品徵收，在未來兩個月的時間內還有各種不確定性。

中國金融四十人論壇高級研究員管濤認為，有關消息短期內或許會給金融市場帶來一定的負面情緒，但長期看來，中國金融市場發展的基本面沒有發生變化，毋須高估其帶來的影響。

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