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中興通訊(00763)新任總裁徐子陽向8萬名員工發出內部信表示，目前，拒絕令尚未解除，但已經看到了黎明的曙光。

騰訊科技引述該內部信稱，拒絕令的啟動給公司造成巨大損失，新任管理層將痛定思痛，深刻吸收教訓，始終把合規作為企業發展的戰略基石，強化合規文化，進一步加強內控建設，繼續完善公司合規體系，將合規嵌入日常工作的每個環節。

信中又表示，目前，拒絕令尚未解除，但已經看到了黎明的曙光，還需要最後時刻的堅持。希望大家繼續堅守崗位，堅守合規底線不動搖，做好準備，迎接T0時刻的到來。