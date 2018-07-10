中國財經

中國6月CPI按年升幅略為擴大，PPI漲幅則創下年內高位。分析人士表示，中美貿易戰對國內的物價影響有限，料全年通脹溫和。

國家統計局公布，6月居民消費價格指數(CPI)按年升1.9%，升幅較5月略為擴大0.1個百分點，符合預期。6月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升4.7%，高於預期。上半年CPI按年升2%，PPI按年升3.9%。

招商證券表示，整體而言，通脹仍維持溫和擴張態勢，通脹難以對貨幣政策形成掣肘。下半年PPI、CPI按年可能均將進入平緩的下行階段，預計今年通脹溫和，全年通脹高位難破3。

交通銀行金融研究中心稱，在國內需求平穩增長的前提下，未來CPI缺乏顯著反彈的動力。三、四季度豬肉價格可能回升，也許會帶動食品價格小幅上升。非食品價格運行平穩保持穩定，下半年保持溫和漲勢。美國發起貿易戰對中國的物價影響有限，不會明顯推升CPI。

交行稱，年初以來國際油價有較大幅度上漲，5月下旬後上漲勢頭已減弱，未來可能不會持續上行，對PPI的抬升作用減弱。在當前經濟環境下，工業需求不會大幅走強，需求拉動PPI飆升的可能性較小。

華泰證券表示，預計三季度通脹中樞可能較二季度溫和回升，但除非出現油價超預期快速上行、或是爆發大規模自然災害等極端情況，否則通脹快速上行的風險不大，短期不會對貨幣政策形成明顯制約。

國家統計局城市司高級統計師繩國慶表示，據測算，在6月CPI的1.9%按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約1.5個百分點，新漲價影響約0.4個百分點。從按年看，6月食品價格影響CPI上漲約0.05個百分點；非食品價格影響CPI上漲約1.80個百分點。