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今日 12:36 國際財經 中國財經

巴斯夫擬廣東建全資化學品生產基地

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德國化工龍頭巴斯夫(BASF)正在考慮在中國廣東省投資100億美元，建設化學品生產基地。這將是其在中國的首個全資工廠。

巴斯夫行政總裁Martin Brudermueller和廣東省代表周一簽署諒解備忘錄。該生產基地將在2030年完工，聘用2000名員工，外加1000個外部承包商。基地起初將設有石化廠和生產乙烯的蒸汽裂解爐，最終將生產消費用品和運輸行業用品。

該生產基地將是巴斯夫歷來最大規模的投資，最終將成為該公司繼德國路德維希港和比利時安特衞普總部之後，第三大生產基地。

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