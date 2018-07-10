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新華社報道，德國工業集團西門子和中國阿里巴巴集團旗下的雲計算公司阿里雲在柏林簽署備忘錄，共同推進中國工業物聯網發展。

根據備忘錄內容，西門子和阿里雲將發揮各自技術和行業優勢，打造領先的物聯網平台，以支持「工業4.0 」、中國製造業轉型升級等戰略舉措。

兩家公司計劃明年推出部署於阿里雲的MindSphere雲平台。MindSphere是西門子基於雲的開放式物聯網操作系統，是西門子全面數碼化解決方案的組成部分。部署於阿里雲的MindSphere將為中國企業提供服務。