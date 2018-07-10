中國財經

內地股市延續上日漲逾2%的強勢，今日開市靠穩，上證指數高開4點。

上證指數開市報2819點，升4點或0.16%；現報2816點，升1點或0.06%。

深成指開市報9176點，升15點或0.17%；現報9176點，升16點或0.18%。

滬深300指數開市報3464點，升5點或0.17%；創業板指數開市報1583點，升1點或0.11%。

各板塊個別發展，半新股漲4%；水泥、化工、有色金屬、房地產、電力、金融、石油股靠穩；鋼鐵、煤炭股則偏軟。