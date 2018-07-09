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今日 17:54 中國財經

人民幣收漲305點子 穿6.62

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中國外滙儲備勝預期，人民幣兌美元在岸價(CNY)收漲逾300點子，升穿6.62，高見6.6120。

人民幣兌美元在岸價收報6.6175，較上周五(6日)下午4時30分收報6.6480，大漲305點子或0.46%；較晚上11時30分最後成交價6.6489，走強314點子。

離岸價(CNH)早段曾突破6.62，高見6.6193，截至香港時間下午5時43分，離岸價報6.6271，在岸價報6.6183。

官方今日開出的中間價報6.6393，較上日中間價6.6336，跌57點子或0.09%。

交易員指出，上周五美國非農數據好壞參半，美滙指數頻頻走弱，客盤結滙和機構獲利盤止賺較多，雖然中段滙價接近6.62元附近遭遇購滙影響短暫持穩，但午後美元跌幅擴大，助人民幣上行。

另有交易員認為，中美貿易戰第一階段暫時落定，貿易戰對滙率的影響也逐漸基本消化，市場重新回歸基本面，美元波動和供需將重新成為影響滙市波動關鍵，美元兌人民幣各個期限的隱含波動率也高位回落。人民銀行6月外滙儲備數據好於市場預期，也助人民幣反彈。

人民銀行公布，中國6月底外滙儲備回升至31121.29億美元，按月增加15.06億美元，結束兩連跌，勝市場預期。

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