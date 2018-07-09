中國財經

人民銀行會同相關成員單位，近日召開互聯網金融風險專項整治下一階段工作部署動員會。人行副行長潘功勝在會上指出，按照打好防範化解重大風險攻堅戰總體安排，再用1到2年時間完成互聯網金融風險專項整治，化解存量風險，消除風險隱患，同時初步建立適應互聯網金融特點的監管制度體系。

他強調，整治下一階段工作極為關鍵，要加強監測預警，遏制增量風險，廣泛開展投資者宣傳教育。同步推進互聯網金融監管長效機制建設，發揮互聯網技術在提高金融資源配置效率和金融服務普惠性等方面的積極作用。