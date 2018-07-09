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今日 15:23 中國財經

A股飆逾2% 滬指收復2800關

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內地放寬外籍人士開設買賣A股賬戶的規定，加上中國外滙儲備回升，刺激A股飆逾2%。上證指數收復2800點關口，漲近2.5%，創逾25個月最大單日漲幅，但兩市成交合計縮減至3259億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開5點後走揚，其後升幅不斷擴大，收復2800點關口，並以接近全日最高位收市，收報2815點，漲67點或2.47%，成交1356.55億元。

深成指亦高開高走，重上9000點關口，以全日最高位收市，收報9160點，漲249點或2.8%，成交1902.78億元。

滬深300指數報3459點，漲94點或2.8%；創業板指數報1581點，漲40點或2.64%。

分析師表示，受A股對外國投資者進一步放開的利好消息激勵，今日大市強勁反彈，個股普遍上漲，金融股和醫藥股漲幅居前，但交投量未見放大。在連漲兩日後，短期技術指標顯示有超買跡象，大市短線有消化調整需要。

各板塊全線造好，半新股漲逾6%；石油股漲4%；水泥股漲逾3%；金融、化工、煤炭股漲2%；鋼鐵、有色金屬、電力、房地產股亦漲1%。

人民銀行公布，中國6月底外滙儲備回升至31121.29億美元，按月增加15.06億美元，結束兩連跌，勝市場預期。

另外，內地放寬外籍人士開設買賣A股賬戶的規定。中證監昨日就《證券登記結算管理辦法》及《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規定的修改草案向社會公開徵求意見，進一步開放外國投資者參與A股交易。

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