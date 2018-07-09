中國財經

人民銀行貨幣金銀局局長王信表示，目前可能存在打着「數字貨幣」旗號進行非法集資、欺詐、過度投機等現象，如果一些數字貨幣愈來愈多地發揮貨幣的職能，更需要進行約束和打擊。

王信出席一個論壇時指出，現在民間的數字貨幣，其實不應稱之為貨幣，因為它們沒有發揮多少貨幣的職能。

他稱，隨着科技的發展和形勢的變化，不排除未來有可能民間數字貨幣會在一定程度上發揮貨幣的職能，認為中央銀行要牢牢把握貨幣發行權，避免法定貨幣的地位受到挑戰，因這可能對經濟、金融、社會帶來潛在的巨大不利影響。