中國財經

中國外長王毅表示，與阿拉伯國家擴大能源等領域合作。

中國—阿拉伯國家合作論壇第八屆部長級會議周二在京召開。王毅在《人民日報》撰文指出，中阿雙方將深入探討推進共建「一帶一路」、加強集體合作大計，攜手擘畫新時代中阿關係的美好藍圖。

王毅表示，過去4年，中阿以「一帶一路」為主線的交流合作成果豐碩、亮點紛呈。中阿之間不斷加強發展戰略對接，推動各領域合作取得新進展，強調雙方要堅持共商共建共用，擴大基礎設施、航天衞星、能源等領域合作，抓好港口、產業園區等關鍵項目建設。