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中國駐英國大使劉曉明批評，美國發起貿易戰反映出三觀不正。

劉曉明在英國《星期日電訊報》發表署名文章指出，美國不顧中美談判達成的原則共識，執意再次挑起貿易戰，其陰雲還籠罩着美洲、歐洲、亞洲和非洲，給世界經濟秩序和多邊貿易體系帶來嚴峻挑戰。

劉曉明認為，中美貿易爭端表面看是貿易問題，但實質上反映了中美之間的「三觀之爭」。一是兩種世界觀之爭。美國四處揮舞「關稅大棒」，對歐盟、加拿大、日本等傳統盟友的鋼鋁產品加徵進口關稅，反映出「美國優先」的世界觀。而中國以相互尊重、公平正義、合作共贏理念為引領，以維護世界和平、促進共同發展為宗旨，與國際社會一道，推動國際治理體系朝着更加公正合理的方向發展，推動構建新型國際關係和人類命運共同體。

二是兩種合作觀之爭。美國奉行的是單邊主義、保護主義，秉持的是「零和博弈」、「以鄰為壑」的舊思維，引發國際社會廣泛質疑和反對。中國則遵循「合則強、孤則弱」，主張開放、融通、互利、共贏的合作觀，努力為維護世界貿易組織規則，支持多邊貿易體制，構建開放型世界經濟做出積極貢獻。

三是兩種發展觀之爭。此次美國對中國產品加徵關稅，理由是「中國製造2025」威脅美經濟產業安全。這完全是無稽之談，也反映了美國「你輸我贏」的狹隘發展觀。中國一貫宣導創新、協調、綠色、開放、共用的發展觀，以此破解發展難題，增強發展動力，實現各國經濟社會協同進步。

文章強調，「明者因時而變，智者隨事而制」。中英兩國都是全球化的推動者和受益者，也是單邊主義和保護主義的受害者，應與國際社會一道，堅定反對單邊主義和保護主義，堅決維護世界經濟秩序和多邊貿易體系，捍衞人類共同利益，共同促進全球經濟繁榮穩定。