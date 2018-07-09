中國外滙儲備勝預期，人民幣滙價早段抽升逾200點子，在岸價(CNY)升穿6.62關。
截至本港時間早上10時05分，在岸人民幣兌美元報6.6257，高見6.6193，升234點子。
離岸人民幣兌美元(CNH)亦拉升逾300點子，現報6.6337，高見6.6288。每百人民幣兌港元報84.38。
人民幣兌美元中間價報6.6393，較上日中間價6.6336，跌57點子或0.09%。
中國外滙儲備回升至31121.29億美元，按月增加15.06億美元，結束兩連跌，勝預期。
今日 10:15 中國財經
中國外滙儲備勝預期，人民幣滙價早段抽升逾200點子，在岸價(CNY)升穿6.62關。
截至本港時間早上10時05分，在岸人民幣兌美元報6.6257，高見6.6193，升234點子。
離岸人民幣兌美元(CNH)亦拉升逾300點子，現報6.6337，高見6.6288。每百人民幣兌港元報84.38。
人民幣兌美元中間價報6.6393，較上日中間價6.6336，跌57點子或0.09%。
中國外滙儲備回升至31121.29億美元，按月增加15.06億美元，結束兩連跌，勝預期。
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