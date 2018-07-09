中國財經 時事脈搏

海南省委常委、常務副省長毛超峰，昨日下午率調研組到海航集團調研暑期航空業運行情況，並以視像會議形式與海航集團系統進行了座談。

海航集團董事局主席、董事長陳峰，就海航集團近期的工作情況和下一步工作計劃作了滙報。

毛超峰指出，希望海航集團專註航空主業，精益求精、深耕細作，把航空業進一步做大做強。作為海南本土企業，海航集團要搶抓機遇，積極投身海南自由貿易區和中國特色自由貿易港建設。海南省委、省政府對海航集團發展有信心，希望海航集團上下同心，按照既定方案解決集團目前遇到的發展問題。