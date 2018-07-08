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今日 18:46 中國財經

傳明年降電動車補貼 中汽協:未有消息

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市傳內地電動車財政補貼明年大減，幅度高達逾三成。中國汽車工業協會秘書長助理許海東表示，現時未收到任何有關補貼標準的消息。

全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，不了解該消息，但認為明年電動汽車補貼標準下降，以及針對車輛續駛里程提高補貼，均屬合理範圍。

早前有報道指，由於中國政府擬敦促汽車製造商技術創新，而非依靠財政政策來刺激對新能源汽車的需求，正在考慮明年進一步削減電動汽車補貼，平均補貼或會較今年下降逾三成，未來新政策要獲得財政補貼或須一次充電續航達到200公里。

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