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國務院總理李克強指出，中國會堅持開放市場及其他改革，以推動經濟增長。

正在訪問保加利亞的李克強，出席中國與中東歐國家經貿論壇致詞時指出，開放市場已是中國改革進程的主要驅動力，能滿足中國消費者需要的外國產品，開放的大門將愈開愈大，並會降低整體入口關稅。

他強調，中國將繼續向世界擴大開放，包括擴大外資的市場准入。

李克強又稱，今後相當長一個時期，中國經濟有「三個不會變」，一是經濟長期向好的基本面不會變，二是市場化改革的取向不會變，三是擴大開放的決心不會變。