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內地比特幣礦機公司比特大陸(Bitmain)完成B輪融資，融資規模3至4億美元(約23.4億至31.2億港元)，估值約120億美元(約936億港元)。

財新網報道，此輪投資者包括紅杉中國、美國對沖基金Coatue，以及新加坡國有的新興市場投資基金EDBI。

多位接近交易人士透露，比特大陸正在進行IPO前的融資，未來或將在香港上市。

比特大陸創辦人吳忌寒(Jihan Wu)此前對外電表示，上市可令公司面向世界，考慮在香港或海外市場上市，但目前尚未有具體計劃。