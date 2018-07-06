中國財經

人民幣持續疲弱，兌美元在岸價(CNY)一度跌穿6.66關口，低見6.6689，收跌逾百點子。

人民幣兌美元在岸價收報6.6480，較上日下午4時30分收報6.6372，跌108點子或0.16%；較晚上11時30分最後成交價6.6371，走弱109點子。

離岸價(CNH)早段更曾跌破6.68，低見6.6866，截至香港時間下午5時34分，離岸價報6.6549，在岸價報6.6435。

官方今日開出的中間價報6.6336，較上日中間價6.6180，下調156點子或0.24%。

交易員指出，中美貿易戰正式開打，但市場已有充足預期，滙價反應相對平靜，午後德國強勁數據推升歐羅，間接緩和人民幣跌勢，由於客盤購滙需求仍不少，短期人民幣料仍承壓。

另有交易員認為，市場或將焦點轉向美國非農數據，但亦需持續關注中美貿易戰後續變化，對人民幣而言，美元走向和客盤供需變化，和人行態度在微妙時刻顯得更為重要。

美國於本港時間今日中午開始對340億美元(約2652億港元)中國產品，加徵25%的關稅。中國外交部發言人陸慷指出，海關總署已對部分美國商品加徵關稅，強調中國自身利益受到不公平對待下，中方理所當然作出必要的反擊。