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今日 16:59 中國財經 香港財經

中證監:積極穩妥推進H股全流通試點

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中證監新聞發言人常德鵬在記者會上表示，目前H股全流通試點進展順利，下一步中證監將和香港密切合作，積極穩妥的推進H股全流通試點。

他續稱，兩大交易所和中國結算已發布實施細則，明確H股全流通試點的安排和流程；聯想控股(03396)和中航科工(02357)先後成為核准試點企業；試點工作已完成技術準備，多輪測試符合要求。

常德鵬指出，兩家企業已經完成H股全流通掛牌、外部額度申請等全部準備工作，並進行訊息披露，相關全流通股份已經在港交所(00388)上市。

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