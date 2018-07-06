中國財經

平安銀行與黃金錢包達成戰略合作，將在互聯網黃金領域開展多項業務。

雙方此前已就具體系統搭建和對接進行溝通和研發。在對接完成後，黃金錢包現有用戶賬戶，將按監管遷移至平安銀行，由平安銀行提供黃金清、結算等業務。

黃金錢包與平安銀行的合作模式，將在近期報備人民銀行，獲得監管審批通過後，雙方將正式開展業務合作。

未來，雙方將達成更多深度合作，共同圍繞黃金珠寶產業鏈進行多領域開發，利用區塊鏈、物聯網和人工智能等金融科技為互聯網黃金行業賦能。