中國財經

內地股市收升，上證指數扭轉昨日挫近1%的頹勢，今日終止兩連跌，2700點關口失而復得。市場交投淡靜，兩市成交合計較上日縮減近13%至3564億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計挫3.52%，連跌7個星期，累計挫446點或13.97%。

上證指數今早低開2點後反覆下滑，失守2700點關口，最低見2691點，挫42點或1.57%，午後止跌回升，最高見2768點，漲34點或1.28%，收市報2747點，升13點或0.49%，全日波幅77點，成交1481.93億元。

深成指亦先跌後回穩，9000點關得而復失，收市報8911點，升49點或0.55%，最高見9035點，漲173點或1.96%；低見8736點，挫125點或1.42%，全日波幅299點，成交2082.14億元。

滬深300指數報3365點，升22點或0.68%；創業板指數報1541點，升8點或0.56%。

分析師表示，受中美互相加徵關稅生效影響，今日大市繼續下跌，悲觀情緒集中宣洩，滬指一度跌破2700點，中午前後部分抄底資金入場，其後大幅反彈，尾段縮減漲幅。但基本面未見改善下，料大市技術性反彈後或重返跌勢。

各板塊普遍向上，半新股漲近7%；水泥、金融股漲1%；化工、有色金屬、煤炭、鋼鐵股靠穩；房地產股挫1%；石油、電力股偏軟。

美國於本港時間今日中午開始對340億美元(約2652億港元)中國產品，加徵25%的關稅。中國商務部發言人回應指，美國違反世貿規則，發動了迄今為止經濟史上規模最大的貿易戰，稱為了捍衞國家核心利益和人民群眾利益，中方不得不被迫作出必要反擊。

中國海關總署昨日稱，一旦美方加徵關稅措施生效後，會即時實施對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。