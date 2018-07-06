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今日 11:14 中國財經

盛松成:美加徵關稅對中國經濟影響有限

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中美貿易摩擦升級，人民銀行參事盛松成認為，美國現有加徵關稅的措施，對中國經濟的影響很有限，中國應保持戰略定力。

盛松成指出，儘管美方的威脅顯得強硬，但從制裁名單中的產品看，美國也有意避開對其本國消費者產生直接影響的商品類別，無疑反映出避免貿易摩擦升級，才是符合中美共同利益的選擇。

他稱，美國現有加徵關稅的措施，對中國經濟的短期影響有限。而從長期看，決定中國未來發展的因素仍在國內，關鍵是要保持戰略定力，做好自己的事情，時間將是中國最好的朋友。

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