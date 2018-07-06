中國財經

上證指數早段維持下滑，現跌17點，深成指跌23點。

上證指數現報2716點，跌17點或0.65%，最低見2709點，跌24點或0.88%，成交502.62億元(人民幣‧下同)。

深成指現報8838點，跌23點或0.27%，低見8810點，跌51點或0.58%，成交741.2億元。

滬深300指數報3325點，跌16點或0.51%；創業板指數報1536點，升3點或0.24%。

各板塊普遍走軟，房地產、鋼鐵、石油、電力、煤炭股挫逾1%；化工、有色金屬、金融、水泥股偏軟；半新股則漲逾4%。