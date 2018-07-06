人民幣持續偏軟，人民幣兌美元在岸價(CNY)早段一度跌穿6.66，低見6.6632，現時跌近200點子。
人民幣兌美元在岸價最新報6.6562，較上日下午4時30分收報6.6372，大跌190點子或0.29%；較晚上11時30分最後成交價6.6371，走弱191點子。
離岸價(CNH)更曾跌破6.67，低見6.6732，最新報6.6685。
官方今日開出的中間價報6.6336，較上日中間價6.6180，下調156點子或0.24%。
今日 10:32 中國財經
人民幣持續偏軟，人民幣兌美元在岸價(CNY)早段一度跌穿6.66，低見6.6632，現時跌近200點子。
人民幣兌美元在岸價最新報6.6562，較上日下午4時30分收報6.6372，大跌190點子或0.29%；較晚上11時30分最後成交價6.6371，走弱191點子。
離岸價(CNH)更曾跌破6.67，低見6.6732，最新報6.6685。
官方今日開出的中間價報6.6336，較上日中間價6.6180，下調156點子或0.24%。
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