訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:49 中國財經

郭樹清:中國外貿不依賴一國一區

放大圖片

中美貿易戰風險升溫，中國銀保監主席郭樹清表示，中國實行全方位開放，對外經貿並不完全取決於一個國家或一個地區。

被問到在應對中美貿易摩擦上，中國經濟的優勢和特點時，郭樹清向內地傳媒表示，中國經濟有較強的承受力。社會主義市場經濟在應對各種困難和風險方面具有明顯的制度優勢，但這與所謂的國家資本主義毫無關係。

他指出，中國在履行加入世貿組織(WTO)承諾、遵守自由貿易規則方面堪稱模範。經過近年的調整，中國經濟增長已從過度依賴投資、出口，轉向消費為主較為均衡的拉動作用。

郭樹清又坦言，中國總體上還是一個發展中國家。與發達國家相比，中國在科學技術上還有很大差距，但是產業升級是中國經濟發展的必然趨勢。

他強調，發展是每個國家的基本權利，產業結構的不斷調整升級構成發展進程。限制他國經濟的結構升級，就等於不允許他國人民追求美好生活。自由貿易和投資有利於各國，多邊主義符合全世界人民利益。任何一個國家實現現代化，歸根結底要靠本國人民自己努力奮鬥，絕不可能靠別人「恩賜」，也不能靠所謂「強迫技術轉移」。

他續稱，中外企業開展千萬種合作，所涉知識產權問題都能得到妥善解決，已簽訂的商業合同必須受到相關國家保護，強調中國經濟的進步是任何力量都無法扭轉的。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。