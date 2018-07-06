中國財經

中美貿易戰風險升溫，中國銀保監主席郭樹清表示，中國實行全方位開放，對外經貿並不完全取決於一個國家或一個地區。

被問到在應對中美貿易摩擦上，中國經濟的優勢和特點時，郭樹清向內地傳媒表示，中國經濟有較強的承受力。社會主義市場經濟在應對各種困難和風險方面具有明顯的制度優勢，但這與所謂的國家資本主義毫無關係。

他指出，中國在履行加入世貿組織(WTO)承諾、遵守自由貿易規則方面堪稱模範。經過近年的調整，中國經濟增長已從過度依賴投資、出口，轉向消費為主較為均衡的拉動作用。

郭樹清又坦言，中國總體上還是一個發展中國家。與發達國家相比，中國在科學技術上還有很大差距，但是產業升級是中國經濟發展的必然趨勢。

他強調，發展是每個國家的基本權利，產業結構的不斷調整升級構成發展進程。限制他國經濟的結構升級，就等於不允許他國人民追求美好生活。自由貿易和投資有利於各國，多邊主義符合全世界人民利益。任何一個國家實現現代化，歸根結底要靠本國人民自己努力奮鬥，絕不可能靠別人「恩賜」，也不能靠所謂「強迫技術轉移」。

他續稱，中外企業開展千萬種合作，所涉知識產權問題都能得到妥善解決，已簽訂的商業合同必須受到相關國家保護，強調中國經濟的進步是任何力量都無法扭轉的。