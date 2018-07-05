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今日 18:38 中國財經

中證監:嚴懲重罰成執法常態

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中國證監會近日舉辦全系統行政處罰工作會議暨依法行政(處罰)培訓班，中證監副主席閻慶民在會上表示，行政處罰依法全面從嚴的壓倒性態勢已經形成。

他指出，今年上半年，證監會行政處罰工作開局良好，全系統共作出159項行政處罰決定，按年增長41%，罰沒款金額63.94億元人民幣，市場禁入20人次。他強調，行政處罰戰線取得的成績來之不易，經驗彌足珍貴，需要長期堅持，不斷發揚光大。

閻慶民稱，下一步要保持依法全面從嚴的執法高壓態勢要一以貫之，鐵腕執法，重典治亂，讓嚴懲重罰成為執法常態。

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