中國財經

人民幣滙價疲軟，人民幣兌美元在岸價(CNY)收跌161點子，現時在6.64關口窄幅上落。

人民幣兌美元在岸價收報6.6372，較上日下午4時30分收報6.6211，跌161點子或0.24%；較晚上11時30分最後成交價6.6330，走弱42點子。

離岸價(CNH)更曾跌破6.66，低見6.6617，截至香港時間下午5時39分，離岸價報6.6498，在岸價報6.6402。

官方今日開出的中間價報6.6180，較上日中間價6.6595，上調415點子或0.62%，終止連跌兩日，創去年10月11日以來最大升幅。

交易員指出，德國強勁數據間接打壓美元，但中美互徵關稅大限臨近，市場情緒趨於謹慎，客盤購滙需求仍略偏多，短期人民幣或仍面臨調整壓力，重點關注美國方面的後續反應。

另有交易員認為，在滙價較大波動時雙邊點差仍較大，說明市場仍在消化前幾日的巨震，但客戶預期已經被激發，順周期思維考驗監管引導智慧；今日是人民銀行定向降準實施日，銀行間市場資金面十分充裕；若後續即期市場表現不穩，掉期點可能仍面臨一定下行壓力，但還不至於跌至為負，畢竟近期中美利差並未明顯收窄或者轉負。

人民銀行今日正式實施定向降準，是今年內第3次，預料將釋放7000億元人民幣資金。市場人士相信，7月上旬流動性壓力將得到紓緩，短期資金仍然充裕。

另外，人民銀行參事盛松成表示，今年以來，人民幣兌美元滙率呈雙向波動，因此不應對人民幣貶值作過度的解讀，更不能認為是人行主動引導人民幣滙率貶值。《經濟參考報》亦發文力挺人民幣，強調貶值是短期波動而非長期趨勢。

路透引述了解中國政策的內幕人士稱，由於經濟動能減弱，而且面臨與美國貿易糾紛的風險，中國當局樂見人民幣走軟。而且當局相信不必像2015年「811滙改」資本外流加劇，引起股市和人民幣雙雙下跌般，大量動用外滙儲備支撐人民幣。

此外，海關總署表示，將在美方的加徵關稅措施生效後，即時實施對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的措施。