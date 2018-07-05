中國銀保監公布，今年首五個月，原保險保費收入1.91萬億元(人民幣‧下同)，按年下降5.86%。
當中，產險業務原保險保費收入4474.77億元，按年增長13.1%；壽險業務原保險保費收入1.17萬億元，按年下降14.45%；健康險業務原保險保費收入2448.79億元，按年增長9.32%；意外險業務原保險保費收入444.35億元，按年增長17.55%。
截至5月底，保險總資產17.5萬億元，較年初增長4.51%。淨資產2.05萬億元，較年初增長8.65%。
今日 16:30 中國財經
中國銀保監公布，今年首五個月，原保險保費收入1.91萬億元(人民幣‧下同)，按年下降5.86%。
當中，產險業務原保險保費收入4474.77億元，按年增長13.1%；壽險業務原保險保費收入1.17萬億元，按年下降14.45%；健康險業務原保險保費收入2448.79億元，按年增長9.32%；意外險業務原保險保費收入444.35億元，按年增長17.55%。
截至5月底，保險總資產17.5萬億元，較年初增長4.51%。淨資產2.05萬億元，較年初增長8.65%。
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