中國財經

內地股市收跌，上證指數延續昨日的頹勢，今日再挫近1%，連續兩日下滑，續創逾28個月的新低。兩市成交合計縮減至3155億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開3點後反覆偏軟，午後跌幅不斷擴大，收市報2733點，跌25點或0.91%，最低見2727點，挫31點或1.13%；高見2777點，升18點或0.67%，成交1329.94億元。

深成指更失守9000點關口，收市報8862點，挫173點或1.92%，最低見8844點，挫190點或2.11%；高見9096點，升61點或0.68%，成交1824.72億元。

滬深300指數報3342點，跌21點或0.63%；創業板指數報1532點，挫32點或2.1%。

分析師表示，雖然定向降準今日實施令資金面稍顯寬鬆，但投資者更關注明日中美兩國互相加徵關稅後的後續進展，場內觀望氣氛濃厚，除保險和銀行等少數板塊外，個股全面下跌，交投量仍低迷。

各板塊幾乎全線向下，鋼鐵股挫近4%；煤炭、石油股挫逾3%；有色金屬、化工、水泥、房地產、電力股挫逾2%；金融股偏軟；半新股則漲近3%。

人民銀行今日正式實施定向降準，是今年內第3次，預料將釋放7000億元人民幣資金。市場人士相信，7月上旬流動性壓力將得到紓緩，短期資金仍然充裕。

另外，美國上月宣布向500億美元中國進口商品加徵25%關稅，首批340億美元清單，預定明日(6日)開始生效。海關總署表示，根據國務院關稅稅則委員會的公告，將在美方的加徵關稅措施生效後，即時實施對原產於美國的部分進口商品加徵關稅的措施。