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今日 15:05 中國財經

北京擬5年內培育年收千億文創企業

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北京市委印發《關於推進文化創意產業創新發展的意見》，力爭在5年內培育1至2家年收過千億(人民幣‧下同)、5家以上收入過500億的龍頭文創企業，目標到2020年，全市地方國有文化企業資產規模達到2600億元、營業收入突破600億元。

據《北京日報》報道，意見提出大力支持資本類項目，重點關注網絡視聽、網絡遊戲、影視投資、移動閱讀、國際傳媒服務等領域。

意見亦支持企業併購重組、掛牌上市，並開通文創企業上市「綠色通道」，建立擬上市、新三板掛牌企業儲備庫，培育資本市場的「北京文創」板塊。

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