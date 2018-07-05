中國財經

人民銀行今日暫停逆回購操作。

人行表示，為進一步推進市場化法治化「債轉股」，加大對小微企業的支持力度，人民銀行今日下調國有大型商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率0.5個百分點。

人行稱，以上措施釋放流行性約7000億元(人民幣．下同)，可吸收逆回購到期等因素的影響，銀行體系流動性總量處在較高水平，故今日不開展公開市場操作。

本周共有5100億元逆回購到期，其中今日逆回購到期量1400億元，按此計算，單日淨回籠1400億元。