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海航集團在網頁發表訃告，聯合創始人、董事長王健，在法國普羅旺斯考察時，意外跌落導致重傷，經搶救無效，於當地時間7月3日不幸離世，享年57歲。市傳王健是由10米高掉下。

海航董事局主席陳峰、首席執行官譚向東向王健的家人及朋友致以最深切的哀悼。兩人形容，集團失去了一位極具天賦的領導者和榜樣，其願景和價值觀將繼續帶領所有認識他的人。

市傳多個王健「出事」的版本，其中，路透引述法國警方消息人士透露，王健曾試圖攀上一堵矮牆觀望風景拍照，惟不慎跌落10米高牆後去世。

英國《金融時報》引述法國媒體指，一名57歲中國遊客在普羅旺斯一間教堂，準備影相時跌落樓梯，受傷死亡。

內地財新網則引述消息人士報道，王健在普羅旺斯不慎從一個十幾米高的地方摔下，當場昏倒，隨即被送往醫院搶救。搶救過程中，他只對醫生說了一句「腳痛」，之後未能搶救過來。

據海航集團官網資料顯示，王健在1983年畢業於中國民航大學經營管理專業，獲經濟管理系航空經營管理專業學士學位，1995年獲得荷蘭馬斯特里赫特管理學院工商管理碩士學位。

集團形容，王健在海航25年的發展歷程中，起着主導作用，包括其曾任海航集團首席執行官與副董事長。王健幫助海航集團不斷實踐企業社會責任，包括海航集團光明行項目與成立慈航基金會。

海航早前於中國債券網上載年度報告，截至去年底止，2017年盈利達26.25億元(人民幣．下同)，按年飆80.41%。期內，營業總收入5940.58億元，按年增2.04倍。海航集團此前曾大肆進行併購，其後屢傳陷入財困，近年來多次出售資產籌資「填氹」。