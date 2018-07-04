訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:23 中國財經

滬指收挫1% 逾28個月低

放大圖片

內地股市收跌，上證指數挫1%，收逾28個月的新低。市場交投淡靜，兩市成交合計較上個交易日縮減逾16%至3296億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開10點後窄幅上落，一度高見2793點，升6點或0.23%，其後跌幅不斷擴大，最低見2754點，挫32點或1.17%，收市報2759點，挫27點或1%，成交1310.16億元。

深成指低開低走，收市報9035點，挫186點或2.02%，最低見9008點，挫213點或2.31%，成交1986.16億元。

滬深300指數報3363點，挫45點或1.34%；創業板指數報1565點，挫41點或2.58%。

分析師表示，今日大市未能延續昨日反彈走勢，整體走勢乏力。由於中美貿易爭端出現積極變化可能性不大，市場觀望氣氛濃厚。料短期大市下跌趨勢難以改變，滬指2700點或存在一定支撐。

各板塊幾乎全線下滑，半新股挫逾3%；化工股挫逾2%；房地產股挫逾1%；金融、煤炭、有色金屬、水泥、電力、石油股偏軟；鋼鐵股則靠穩。

財新/Markit公布，中國6月服務業採購經理指數(PMI)微升1個百分點至53.9，為4個月高位；當月中國綜合PMI上升0.7個百分點至53，亦創4個月新高。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。