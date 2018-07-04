中國財經

內地股市收跌，上證指數挫1%，收逾28個月的新低。市場交投淡靜，兩市成交合計較上個交易日縮減逾16%至3296億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開10點後窄幅上落，一度高見2793點，升6點或0.23%，其後跌幅不斷擴大，最低見2754點，挫32點或1.17%，收市報2759點，挫27點或1%，成交1310.16億元。

深成指低開低走，收市報9035點，挫186點或2.02%，最低見9008點，挫213點或2.31%，成交1986.16億元。

滬深300指數報3363點，挫45點或1.34%；創業板指數報1565點，挫41點或2.58%。

分析師表示，今日大市未能延續昨日反彈走勢，整體走勢乏力。由於中美貿易爭端出現積極變化可能性不大，市場觀望氣氛濃厚。料短期大市下跌趨勢難以改變，滬指2700點或存在一定支撐。

各板塊幾乎全線下滑，半新股挫逾3%；化工股挫逾2%；房地產股挫逾1%；金融、煤炭、有色金屬、水泥、電力、石油股偏軟；鋼鐵股則靠穩。

財新/Markit公布，中國6月服務業採購經理指數(PMI)微升1個百分點至53.9，為4個月高位；當月中國綜合PMI上升0.7個百分點至53，亦創4個月新高。