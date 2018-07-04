中國財經

台灣股市靠穩，加權指數收報10721點，微升6點或0.06%。

台股今早輕微低開1點，其後窄幅上落，高見10752點，終止連續兩日下滑。其中，紡織股漲1.21%，造紙股則挫1.69%。

分析人士表示，台股今日在窄幅水平上落，主要是跟隨隔晚美國股市偏軟，因中美科技戰有蔓延之勢，美國擬禁止國有背景的中移動(00941)進入美國電訊市場，美國晶片公司美光(Micron)亦據報在一宗侵權訴訟中敗訴，將被禁止在中國市場銷售其部分晶片產品，加上美國周三慶祝獨立日而全日休市，投資者觀望氣氛濃厚。