中國財經

內地官媒表示，中國和歐洲應攜手抵制貿易保護主義。

新華社發表評論文章指出，貿易保護主義現在正對全球自由貿易商構成真正而嚴重的挑戰，如果不加以控制，很可能阻礙甚至逆轉目前來之不易的世界經濟復甦。

文章批評，美國貿易鷹派似乎背叛了其過去捍衞的多邊貿易秩序，並通過玩弄關稅策略來煽動保護主義。面對特朗普政府一連串涉及關稅的挑戰，歐洲國家和中國拒絕坐視不理，其反應合理亦合法。

文章表示，中國總理李克強將於本周後期開始對歐洲進行正式訪問，為中國和歐洲國家提供一個很好的機會，鞏固合作，擴大在捍衞基於規則的多邊貿易體系方面的共識。

文章認為，中歐應共同努力改革現有的全球經濟管理機構，使它們能夠更開放、包容和富有彈性，還應呼籲國際社會所有成員抵制在解決貿易爭端方面訴諸單方面行動的誘惑，繼續致力於在當今多邊貿易體系的支柱世界貿易組織(WTO)的框架內進行談判。中歐亦可以進一步挖掘在高科技、創新、農業、金融、數碼經濟、電子商務和氣候變化等領域的巨大合作潛力。

文章強調，自由和開放的貿易是實現所有人公平利益的唯一可靠途徑，閉關自守和沉迷於保護主義都會產生輸家，唯一的區別是誰損失更多。

李克強將於7月5至10日對保加利亞進行正式訪問，並出席在該國首都索非亞舉行的第七次中國-中東歐國家領導人會晤、赴德國主持第五輪中德政府磋商並對德國進行正式訪問。