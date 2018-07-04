中國財經

人民銀行金融研究所所長孫國峰於《中國金融》發文指出，近期社會上對於貨幣政策的取向討論較多，出現了「貨幣政策萬能論」、「貨幣政策無用論」等聲音，需要正本清源，釐清觀念，正確理解穩健中性的貨幣政策。

孫國峰指出，今年以來，貨幣政策工具創新及準備金工具靈活使用較為頻繁，這些貨幣政策操作特別是傳統上被認為震動性較大的準備金工具的連續使用，引發對貨幣政策取向判斷的爭論，有觀點認為中央銀行開始放水，貨幣政策在轉向全面寬鬆。惟事實上，今年以來的貨幣政策操作並非放水，也非全面放鬆，貨幣政策的穩健中性取向並未改變，不宜根據表面現象就簡單地認為降準就是放水。

他續稱，穩健中性就是將貨幣政策保持在「穩健」區間內的「穩健中性」小區間，是指貨幣信貸以及銀行體系流動性增長要與經濟增長和物價上漲相匹配，既要支持合理的經濟增長和物價上漲，又不能比經濟增長與物價上漲之和過多或過少。

孫國峰表示，當前，實施好穩健中性的貨幣政策，就是要在穩健的基礎上，更加審慎、更加前瞻、更加靈活、更加中性，做到不緊不鬆，以營造穩定的貨幣金融環境為目標，更好地平衡穩增長、調結構、抑泡沫和防風險之間的關係，把握好結構性去槓桿的力度和節奏，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

他指出，要準確把握好貨幣政策穩健中性的實質，既要堅定信念，堅持穩健中性貨幣政策毫不動搖，避免放水思想，堅決防止大水漫灌進一步扭曲和固化結構性問題；又要在保持穩健中性取向的前提下適度增加靈活性，根據形勢動態變化，針對性地採取切實措施緩解結構性缺口。要保持戰略定力，管好貨幣總閘門，發揮穩健中性貨幣政策在結構性去槓桿中的定海神針作用。