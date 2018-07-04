中國財經

人民幣滙價早段回升，人民幣兌美元在岸價(CNY)升穿6.62，高見6.6185，現時漲逾400點子。

人民幣兌美元在岸價最新報6.6250，較上日下午4時30分收報6.6672，大漲422點子或0.63%；較晚上11時30分最後成交價6.6440，走強190點子。

離岸價(CNH)亦突破6.63，高見6.6293，最新報6.6361。

官方今日開出的中間價報6.6595，較上日中間價6.6497，下調98點子或0.15%，連跌兩日，是去年8月23日以來最弱。