中國財經

人民幣滙價早段一度跌穿6.72關口，低見6.7214，暴瀉逾700點子，至近11個月的低位；其後人民銀行官員相繼開腔維穩人民幣，滙價低位回升，在岸價(CNY)收市跌逾百點子，創逾9個月新低，最新收復6.65關口。

人民幣兌美元在岸價收報6.6672，較上日下午4時30分收報6.6490，大跌182點子或0.27%；較昨晚11時30分最後成交價6.6660，走弱12點子。

離岸價(CNH)早段更曾跌破6.73，低見6.7332，至近一年的新低；截至香港時間下午5時44分，離岸價報6.6613，在岸價報6.6494。

官方今日開出的中間價報6.6497，較上日的6.6157元，大跌340點子或0.51%，創逾10個月新低。

交易員指出，今早人民幣跌破6.7元引發市場恐慌，隨後有疑似大行在市場出手跡象，配合午後人行行長喊話，人民幣跌勢明顯收窄，短期要扭轉趨勢仍不易，但單邊跌勢或基本告一段落。

另有交易員認為，午後人民幣快速調整也得益於美滙指數回落，但目前美元走勢仍較微妙；貿易戰背景下人民幣滙率調整可緩解外部壓力，滙率指數下跌也可改善貿易條件，但需明確雙向波動預期是監管底線，應避免單邊預期累積。

人民銀行行長易綱表示，近期外滙市場出現了一些波動，人行正在密切關注，這主要是受美元走強和外部不確定性等因素影響。中國將繼續實行穩健中性的貨幣政策，深化滙率市場化改革，運用已有經驗和充足的政策工具，發揮宏觀審慎政策的調節作用，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。

人行副行長、中國外滙管理局局長潘功勝指出，人民幣滙率彈性加強，在新興市場貨幣中表現仍較強。同時，中國經濟增長基本因素良好，發展質量不斷改善，國際收支保持平衡，外滙儲備充足，加上有充足政策工具，有信心人民幣可在合理均衡水平上保持基本穩定。