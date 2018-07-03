中國財經

內地股市先跌後回穩，上證指數倒升11點。市場交投熾熱，兩市成交合計較上個交易日增逾一成至3939億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早低開1點後偏軟，早段跌幅不斷擴大，最低見2722點，挫53點或1.91%，午後回升，並以全日最高位收市，收報2786點，升11點或0.41%，全日波幅64點，成交1616.68億元。

深成指更一度失守9000點關口，尾段回升，收報9221點，升41點或0.45%，最高見9233點，升53點或0.58%；低見8945點，挫234點或2.55%，全日波幅287點，成交2322.06億元。

滬深300指數報3409點，升1點或0.04%；創業板指數報1607點，漲18點或1.18%。

分析師表示，今日人民幣兌美元一度加速下跌，對市場信心有所打擊。滬指持續下探，中段跌幅一度接近2%，再創調整以來新低。保險券商股在近中段開始拉升護盤，午後滬指反轉上揚，央行行長對人民幣滙率的表態，起到緩和市場緊張情緒的作用，以中小型成長股為代表的創業板表現強勢。

各板塊普遍走高，飛機製造股漲逾5%；石油股漲逾2%；金融、化工股漲逾1%；電力、有色金屬、鋼鐵、房地產、煤炭、水泥股靠穩；釀酒股則挫逾2%。

人民銀行行長易綱表示，近期外滙市場出現了一些波動，人行正在密切關注，這主要是受美元走強和外部不確定性等因素影響。中國將繼續實行穩健中性的貨幣政策，深化滙率市場化改革，運用已有經驗和充足的政策工具，發揮宏觀審慎政策的調節作用，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。