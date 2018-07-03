中國財經

人民銀行行長易綱表示，近期外滙市場出現了一些波動，人行正在密切關注，這主要是受美元走強和外部不確定性等因素影響，有些順周期的行為。

易綱接受《中國證券報》訪問時稱，當前中國經濟基本面良好，金融風險總體可控，轉型升級加快推進，經濟進入高質量發展階段，國際收支穩定，跨境資本流動大體平衡。

他又稱，中國將繼續實行穩健中性的貨幣政策，深化滙率市場化改革，運用已有經驗和充足的政策工具，發揮宏觀審慎政策的調節作用，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。