訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 14:35 中國財經

易綱:滙市波動受美元強勢等影響

放大圖片

人民銀行行長易綱表示，近期外滙市場出現了一些波動，人行正在密切關注，這主要是受美元走強和外部不確定性等因素影響，有些順周期的行為。

易綱接受《中國證券報》訪問時稱，當前中國經濟基本面良好，金融風險總體可控，轉型升級加快推進，經濟進入高質量發展階段，國際收支穩定，跨境資本流動大體平衡。

他又稱，中國將繼續實行穩健中性的貨幣政策，深化滙率市場化改革，運用已有經驗和充足的政策工具，發揮宏觀審慎政策的調節作用，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。