中國財經

人民幣滙價跌勢未止，在岸價(CNY)創逾8個月的新低。《環球時報》發表文章指出，人民幣持續貶值是短期現象。

文章引述國金證券認為，在短期交易情緒退潮後，人民幣滙率仍會回到以往對一籃子貨幣相對穩定、跟隨美滙指數波動的格局，預計下半年人民幣滙率不會大幅貶值，全年溫和貶值2%至3%。

文章又引述中國外滙投資研究院院長譚雅玲說，人民幣持續貶值是因為美滙指數走強所致，是被動貶值，相對於一籃子貨幣，人民幣仍然保持穩定。她認為，在中國實行外滙管制的情況下，人民幣目前的下跌並不會觸發金融風險。