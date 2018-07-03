訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:44 中國財經

環時:人民幣持續貶值是短期現象

放大圖片

人民幣滙價跌勢未止，在岸價(CNY)創逾8個月的新低。《環球時報》發表文章指出，人民幣持續貶值是短期現象。

文章引述國金證券認為，在短期交易情緒退潮後，人民幣滙率仍會回到以往對一籃子貨幣相對穩定、跟隨美滙指數波動的格局，預計下半年人民幣滙率不會大幅貶值，全年溫和貶值2%至3%。

文章又引述中國外滙投資研究院院長譚雅玲說，人民幣持續貶值是因為美滙指數走強所致，是被動貶值，相對於一籃子貨幣，人民幣仍然保持穩定。她認為，在中國實行外滙管制的情況下，人民幣目前的下跌並不會觸發金融風險。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。