A股早段下滑，上證指數跌逾0.5%，深成指挫1%。
上證指數現報2759點，跌16點或0.59%，最低見2750點，跌25點或0.91%，成交597.41億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9087點，挫92點或1.01%，低見9047點，挫132點或1.44%，成交839.52億元。
滬深300指數報3373點，挫34點或1%；創業板指數報1578點，跌10點或0.65%。
各板塊個別發展，房地產、有色金屬、煤炭、鋼鐵、水泥、化工股偏軟；半新股漲逾2%；金融、石油、電力則股靠穩。
今日 10:40 中國財經
A股早段下滑，上證指數跌逾0.5%，深成指挫1%。
上證指數現報2759點，跌16點或0.59%，最低見2750點，跌25點或0.91%，成交597.41億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9087點，挫92點或1.01%，低見9047點，挫132點或1.44%，成交839.52億元。
滬深300指數報3373點，挫34點或1%；創業板指數報1578點，跌10點或0.65%。
各板塊個別發展，房地產、有色金屬、煤炭、鋼鐵、水泥、化工股偏軟；半新股漲逾2%；金融、石油、電力則股靠穩。
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