中國財經

人民幣滙價早段急挫，人民幣兌美元在岸價(CNY)跌穿6.7，低見6.7069，現時瀉逾500點子。

人民幣兌美元在岸價最新報6.7037，較上日下午4時30分收報6.6490，大挫547點子或0.82%；較晚上11時30分最後成交價6.6660，走弱377點子。

離岸價(CNH)更跌破6.73，低見6.7328，最新報6.7312。

官方今日開出的中間價報6.6497，較上日的6.6157元，大跌340點子或0.51%，創逾10個月新低。