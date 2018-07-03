人民幣滙價早段急挫，人民幣兌美元在岸價(CNY)跌穿6.7，低見6.7069，現時瀉逾500點子。
人民幣兌美元在岸價最新報6.7037，較上日下午4時30分收報6.6490，大挫547點子或0.82%；較晚上11時30分最後成交價6.6660，走弱377點子。
離岸價(CNH)更跌破6.73，低見6.7328，最新報6.7312。
官方今日開出的中間價報6.6497，較上日的6.6157元，大跌340點子或0.51%，創逾10個月新低。
今日 09:55 中國財經
人民幣滙價早段急挫，人民幣兌美元在岸價(CNY)跌穿6.7，低見6.7069，現時瀉逾500點子。
人民幣兌美元在岸價最新報6.7037，較上日下午4時30分收報6.6490，大挫547點子或0.82%；較晚上11時30分最後成交價6.6660，走弱377點子。
離岸價(CNH)更跌破6.73，低見6.7328，最新報6.7312。
官方今日開出的中間價報6.6497，較上日的6.6157元，大跌340點子或0.51%，創逾10個月新低。
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