中國財經

上證指數低開不足1點後偏軟。

上證指數開市報2774點， 跌不足1點或0.04%；現報2769點，跌6點或0.22%。

深成指開市報9184點，升4點或0.05%；現報9179點，跌不足1點或0.01%。

滬深300指數開市報3410點，升2點或0.07%；現報3402點，跌5點或0.17%。

創業板指數開市報1589點，升1點或0.07%；現報1588點，升不足1點。

各板塊個別發展，半新股漲3%；石油、電力股靠穩；鋼鐵、煤炭、有色金屬、房地產、金融、水泥、化工股則偏軟。