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重要通告
工商銀行(01398)宣布，執行董事、副行長張紅力因家庭原因，今日向董事會提交辭呈，辭去該行副行長職務。
同時，因其董事任期屆滿，張紅力不再擔任工行執行董事及董事會風險管理委員會委員職務。
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