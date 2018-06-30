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今日 14:25 中國財經

官媒:房價滙率只能二選一屬偽命題

近日人民幣兌美元滙價持續走低，官媒發表署名文章指，一般老百姓討論滙率的時候，主要是在研究樓價走勢，對於網上出現「房價和滙率二選一，只能保一個」的話題時，強調房價和滙率只能選一是偽命題。

文章指出，從資金流動的角度看，人民幣滙率和房地產價格在短期內或許呈現一定程度的此消彼長，但運用多種調控手段後，兩個目標是可以同時實現的。

此外，滙率與樓價的根基，實際取決於中國經濟的長期趨勢，只要中國經濟的基本面足以支撐，二選一的局面永遠不會發生。

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